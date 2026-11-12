Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Deoria News ›   The fast will begin with 'Nahay-Khay'; markets are decked out with ritual items.

Deoria News: नहाय खाय से शुरू होगा व्रत, पूजन सामग्री से सजा बाजार

Thu, 12 Nov 2026 11:14 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Thu, 12 Nov 2026 11:14 PM IST
विज्ञापन
The fast will begin with 'Nahay-Khay'; markets are decked out with ritual items.
छठ पूजा के लिए शुरू हुई खरीदारी। 
देवरिया/भटनी। नहाय-खाय के साथ शुक्रवार से छठ महापर्व की शुरुआत हो जाएगी। घाटों पर छठ वेदियों के पास सफाई और रंगाई-पुताई का कार्य अंतिम दौर में है। कई जगह सजावट होने लगी है। बाजार में भी पूजन सामग्री की दुकानें सज गई हैं। महिलाएं पूजा की तैयारी में जुटी हैं। इस बार बाजार में पूजन से जुड़े सामान की कीमतें बढ़ गई हैं।
विज्ञापन

छठ पर्व को लेकर देवरिया, बरहज, भटनी, भाटपाररानी, रुद्रपुर, तरकुलवा समेत सभी बड़े कस्बों के बाजार पूजन सामग्री की दुकानों से सज गए हैं। पर्व नजदीक आने के साथ ही बाजार में खरीदारों की भीड़ बढ़ने लगी है। शुक्रवार से खरीदारी में और तेजी आने की उम्मीद है। पिछले छठ पर्व के मुकाबले इस बार फल और पूजन सामग्री के दाम बढ़ने से व्रतियों के परिवार का बजट प्रभावित हो रहा है।
विज्ञापन

बाजार में चंगेली, अनानास, शरीफा और नारियल सहित छठ पूजा में इस्तेमाल होने वाली कई वस्तुओं के भाव बढ़े हुए हैं। दुकानदारों के अनुसार, पिछले वर्ष की तुलना में कई सामान महंगे बिक रहे हैं। गाजर 20 रुपये प्रति 100 ग्राम, अनार 60 रुपये पाव, सेब 120 रुपये किलो, केला 40 रुपये दर्जन, हल्दी 20 रुपये और अदरक 40 रुपये प्रति 100 ग्राम बिक रहा है। शरीफा 50 रुपये पीस, अनानास 50 रुपये और नारियल भी 50 रुपये में मिल रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

सुथनी 20 रुपये प्रति 100 ग्राम, मूली 20 रुपये में 250 ग्राम, गन्ना 20 रुपये पीस, मूंगफली 20 रुपये प्रति 100 ग्राम, बड़ा नींबू 30 रुपये और छोटा नींबू 10 रुपये पीस बिक रहा है। साठी का चिवड़ा 20 रुपये, लाल पत्ता 20 रुपये, सिंघाड़ा 40 रुपये किलो और चंगेली 220 रुपये में मिल रही है। इसके अलावा कोन 40 रुपये किलो में बिक रहा है।
छठ पर्व में इस्तेमाल होने वाले फलों और पूजन सामग्री की मांग बढ़ने से दुकानदारों को अच्छी बिक्री की उम्मीद है। महंगाई के चलते लोग सामान की कीमत पूछने के बाद खरीदारी कर रहे हैं। पर्व की परंपरा और पूजा की जरूरतों को देखते हुए लोग जरूरी सामान जुटाने में लगे हैं।

दुकानदार बिरजू गुप्ता, रामचंद्र शर्मा, गनेश मद्धेशिया आदि ने बताया कि पिछले छठ पर्व की तुलना में इस बार फलों के दाम में बढ़ोतरी हुई है। थोक मंडी में ही सामान महंगा मिलने से खुदरा कीमतें बढ़ गई हैं। चंगेली, नारियल, अनानास और शरीफा की कीमतों में तेजी का असर बिक्री पर भी पड़ रहा है। दुकानदारों को उम्मीद है कि शुक्रवार से बाजार में खरीदारों की भीड़ उमड़ेगी और बिक्री में तेजी आएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed