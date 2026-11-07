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Deoria News: डीएम ने एक डिस्मिल खेत में फसल की क्रॉप कटिंग कराई

Sat, 07 Nov 2026 01:14 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Sat, 07 Nov 2026 01:14 AM IST
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The DM had a crop-cutting experiment conducted in a one-decimal plot of land.
देवरिया। डीएम मधुसूदन हुल्गी ने तहसील सदर के ग्राम परसिया भंडारी में धान की फसल की क्रॉप कटिंग कराई। किसान कृष्ण मोहन के गाटा संख्या-15 के एक डिसमिल क्षेत्रफल में धान की कटाई की गई। खेत में ही धान की मड़ाई भी कराई गई।
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एक डिसमिल क्षेत्रफल से कुल 11.54 किलोग्राम धान का उत्पादन प्राप्त हुआ। यह मात्रा औसत उत्पादकता 48.27 किलोग्राम से काफी कम पाई गई। कृषि विभाग का कहना है कि किसान के खेत में धान की रोपाई मानक के अनुरूप नहीं की गई थी। इसी कारण फसल का उत्पादन औसत मानक से कम दर्ज किया गया। डीएम ने बताया कि इसका मुख्य उ
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द्देश्य फसल की वास्तविक उत्पादकता का आकलन करना है। इस आकलन के आधार पर कृषि संबंधी नीतियों और भावी नियोजन को तैयार किया जाता है। डीएम ने किसानों से उपज धान क्रय केंद्रों पर बेचने की अपील की। किसानों को अपना पंजीकरण अवश्य कराने के लिए भी प्रेरित किया। ꧘
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