Deoria News: कार ने दो बाइकों में मारीं टक्कर, पलटी
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Sun, 27 Sep 2026 11:54 PM IST
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देवरिया। सदर कोतवाली क्षेत्र में बड़हरा चौराहे से पहले भीखमपुर रोड पर रविवार की शाम बेकाबू कार ने दो बाइकों में टक्कर मार दी। टक्कर के बाद कार गड्ढे में पलट गई। चालक कार छोड़कर भाग गया।
बताया गया कि कार मजीरवा, थाना फुलवरिया, जिला गोपालगंज (बिहार) की है। भीखमपुर रोड पर सामने से आ रहे दो बाइकों से कार की टक्कर हो गई। इनमें एक बाइक सवार धनौती से दूध लेकर देवरिया की ओर आ रहा था। दूसरा मालवीय रोड निवासी बताया जा रहा है।
हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए भेजने की कार्रवाई की। संवाद
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बताया गया कि कार मजीरवा, थाना फुलवरिया, जिला गोपालगंज (बिहार) की है। भीखमपुर रोड पर सामने से आ रहे दो बाइकों से कार की टक्कर हो गई। इनमें एक बाइक सवार धनौती से दूध लेकर देवरिया की ओर आ रहा था। दूसरा मालवीय रोड निवासी बताया जा रहा है।
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हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए भेजने की कार्रवाई की। संवाद