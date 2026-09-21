Deoria News: किशोरी लापता, पिता ने दर्ज कराई रिपोर्ट
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Mon, 21 Sep 2026 12:25 AM IST
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तरकुलवा। एक गांव की 16 वर्षीय किशोरी दो सप्ताह पहले लापता हो गई। किशोरी के पिता की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
पीड़ित पिता ने तहरीर में कहा है कि उनकी 16 साल की बेटी सात सितंबर की दोपहर करीब एक बजे घर से निकली थी मगर लौट कर नहीं आई। इस मामले में पुलिस ने एक अज्ञात युवक पर अपहरण की प्राथमिकी दर्ज की है। थाना प्रभारी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। संवाद
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पीड़ित पिता ने तहरीर में कहा है कि उनकी 16 साल की बेटी सात सितंबर की दोपहर करीब एक बजे घर से निकली थी मगर लौट कर नहीं आई। इस मामले में पुलिस ने एक अज्ञात युवक पर अपहरण की प्राथमिकी दर्ज की है। थाना प्रभारी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। संवाद