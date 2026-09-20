Deoria News: ट्रक की चपेट में आई किशोरी घायल
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Sun, 20 Sep 2026 12:20 AM IST
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देवरिया। खुखुंदू थाना क्षेत्र के महानपुर पकड़ी गांव निवासी वंदना कुमारी (16) पुत्री जगदीश प्रसाद शनिवार की सुबह साइकिल से सलेमपुर में ब्यूटीशियन सीखने जा रही थी। सलेमपुर कोतवाली के सामने देवरिया की ओर से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक के पिछले हिस्से से उसकी साइकिल टकरा गई। हादसे में वह सड़क पर गिर पड़ी और उसका दायां हाथ ट्रक के पिछले पहिये की चपेट में आ गया। आसपास के लोगों ने ट्रक को रोक लिया और पुलिस को सूचना दी। पुलिसकर्मी घायल वंदना को सीएचसी सलेमपुर ले गए।हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे मेडिकल कॉलेज देवरिया रेफर कर दिया। संवाद
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