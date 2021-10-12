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Deoria News: शिक्षकों ने काली पट्टी बांधी

Tue, 03 Nov 2026 12:19 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Tue, 03 Nov 2026 12:19 AM IST
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Teachers wore black armbands.
बरहज। शिक्षकों की लंबित मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक महासंघ के आह्वान पर सोमवार को बीआरडीबीडी पीजी कॉलेज आश्रम में प्रदेशव्यापी आंदोलन के प्रथम चरण की शुरुआत की गई। महाविद्यालय के शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर कार्य किया, जबकि प्राचार्य कार्यालय के सामने सांकेतिक विरोध-प्रदर्शन कर अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की।
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शिक्षकों ने एकजुटता दिखाते हुए कहा कि उच्च शिक्षा व्यवस्था की मजबूती के लिए शिक्षकों की सेवा संबंधी समस्याओं का समाधान, सम्मान और अधिकारों की रक्षा जरूरी है। संवाद
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