फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Deoria News ›   Suraj lost his life after the ship's wreckage struck his head while he was jumping into the water.

Deoria News: पानी में कूदते समय जहाज का मलबा सिर से टकराया, गई सूरज की जान

Fri, 25 Sep 2026 12:06 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Fri, 25 Sep 2026 12:06 AM IST
विज्ञापन
Suraj lost his life after the ship's wreckage struck his head while he was jumping into the water.
गौरी बाजार-ओमान मिसाइल हमले में सूरज की मौत के बाद घर पहुंचे लोग
गौरी बाजार। ओमान के पूर्वी तट पर मालवाहक जहाज पर मिसाइल हमले में जान गंवाने वाला सूरज यादव देवरिया जिले के गौरी बाजार थाना क्षेत्र के ग्राम करमा जीतपुर गांव का रहने वाला था। 20 वर्षीय सूरज 19 अगस्त को ओमान गया था।
विज्ञापन

उसकी मौत की खबर मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। बृहस्पतिवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण उसके घर सांत्वना देने पहुंचे। बताया जा रहा है कि मिसाइल हमले के बाद जहाज पर सवार चालक दल के सभी 20 सदस्य पानी में कूद गए।
विज्ञापन

पानी में कूदने के दौरान जहाज से निकला मलबा सूरज के सिर से टकरा गया। इससे उसे गंभीर चोट आई। मौके पर ही उसकी मौत हो गई।घरवालों ने बताया कि सूरज एमबी केव दाओ नामक कॉमर्शियल मालवाहक जहाज पर वाइपर के पद पर कार्यरत था।
विज्ञापन
विज्ञापन

सूरज की मौत की खबर सुनते ही मां पुष्पा देवी के चीत्कार से पूरा गांव गमगीन हो गया। गांव वालों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि 19 अगस्त को घर से निकला सूरज अब उनके बीच लौटकर नहीं आएगा।

सूरज चार भाइयों में सबसे बड़ा था। उसके छोटे भाई सन्नी, समीर और साहिल छात्र हैं। बड़े भाई की मौत से तीनों भाई विचलित हो गए हैं। करमाजीतपुर गांव के यादव टोले में युवक की मौत से मातम पसर गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed