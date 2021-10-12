Deoria News: मोबाइल नक्षत्रशाला से विद्यार्थियों ने समझीं अंतरिक्ष की बारीकियां

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विज्ञान विस्तार, स्वदेशी तकनीक एवं नवाचार संचार अभियान-2026 के तहत क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र तथा वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला एवं तारामंडल, गोरखपुर की ओर से कार्यक्रम आयोजित हुआ।विशेषज्ञों ने खगोलीय घटनाओं की जानकारी देने के साथ विद्यार्थियों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित किया। अंधविश्वास और जादू-टोने से जुड़ी मान्यताओं के पीछे के वैज्ञानिक तथ्यों को भी समझाया।वैज्ञानिक अधिकारी महादेव पांडेय, प्रधानाचार्य रामकिंकर मिश्र और उप प्रधानाचार्य ज्ञानेश पांडेय ने विद्यार्थियों को विज्ञान एवं नवाचार के प्रति प्रेरित किया। वरिष्ठ संवर्ग में अनामिका सिंह द्वितीय और सौरभ कुमार तृतीय रहे। जूनियर संवर्ग में अनामिका द्वितीय और कृष्ण तृतीय स्थान पर रहे। विजेताओं को प्रमाणपत्र और स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान शिक्षकों सहित अन्य लोग मौजूद रहे।...प्रदर्शनी में विजेताओं को किया सम्मानितविज्ञान मॉडल प्रदर्शनी के वरिष्ठ संवर्ग में सुरभि यादव प्रथम, अनामिका सिंह द्वितीय और सौरभ कुमार तृतीय स्थान पर रहे। जूनियर संवर्ग में दीपशिखा ने पहला, अनामिका ने दूसरा और कृष्ण ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। विजेताओं को प्रमाणपत्र और स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान अमरपाल सिंह, जितेंद्र सिंह, अशोक कुमार मिश्रा सहित विद्यालय के शिक्षक और अन्य लोग मौजूद रहे।