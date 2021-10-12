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Deoria News: क्विज के जरिये परखी छात्राओं की बौद्धिक क्षमता

Wed, 16 Sep 2026 12:24 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Wed, 16 Sep 2026 12:24 AM IST
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Students' intellectual ability assessed through a quiz.
लार। स्वामी देवानंद पीजी कॉलेज मठ लार में मंगलवार को विकसित भारत यंग लीडर्स 2027 के तहत क्विज प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इसके जरिये कॅालेज के छात्र-छात्राओं के बौद्धिक स्तर को परखा गया।
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प्रतियोगिता में छात्राएं अव्वल रहीं। प्रथम स्थान पर आने वाली छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। जिला युवा अधिकारी चंद्रभूषण चौबे ने कहा कि विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा, जब छात्र अपनी प्रतिभा, नवाचार व नेतृत्व क्षमता का सकारात्मक उपयोग राष्ट्र निर्माण में करेंगे।
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उन्होंने कहा कि क्विज और संवाद जैसे कार्यक्रम छात्रों को अपनी क्षमता पहचानने और देश के विकास से जुड़ने का अवसर देता है।
राष्ट्रीय सेवायोजन के कार्यक्रम अधिकारी देवेंद्र कुमार ने कहा कि छात्रों को शिक्षा के साथ सामाजिक सरोकारों और राष्ट्र सेवा से जोड़ना समय की जरूरत है। ऐसे कार्यक्रम विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता, अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करने में सहायक होते हैं।
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स्वामी विवेकानंद युवा मंडल के अध्यक्ष िशाल कुमार गुप्ता ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका निर्णायक है।
युवाओं के विचार, ऊर्जा और प्रतिभा को सही दिशा देना हम सभी की जिम्मेदारी है। मेरा युवा भारत के माध्यम से युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।
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