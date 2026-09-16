Deoria News: दिशा की बैठक में अनुपस्थित एसई और पीडी का एक दिन वेतन रोका गया

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सदर सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने अधिकारियों से सभी विकास कार्य समय से और गुणवत्ता के साथ पूरा कराने को कहा। उन्होंने जनहित से जुड़े कार्यों में लापरवाही नहीं बरतने और विभागों के बीच बेहतर समन्वय बनाकर कार्यों को गति देने के निर्देश दिए। उन्होंने जिले में बने सभी शौचालयों के उपयोग के लिए लोगों को जागरूक करने, प्रचार-प्रसार कराने और व्यवहार परिवर्तन पर विशेष ध्यान देने को कहा।सलेमपुर के सांसद रमाशंकर राजभर ने बिजली, स्वास्थ्य और अन्य जनसुविधाओं से जुड़े बिंदुओं पर विभागीय अधिकारियों से जानकारी ली। उन्होंने जनसमस्याओं के जल्द निस्तारण और जरूरी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।बैठक में लंबित विकास कार्यों को प्राथमिकता से पूरा कराने और योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए। डीएम मधुसूदन हुल्गी ने पीडब्ल्यूडी के अधीक्षण अभियंता और परियोजना निदेशक एनएचएआई के बिना अनुमति अनुपस्थित रहने पर नाराजगी जताई। उन्होंने महत्वपूर्ण बैठकों में संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने और दिए गए निर्देशों का समय से पालन कराने को कहा।बैठक में सदर विधायक शलभ मणि त्रिपाठी, रामपुर कारखाना विधायक सुरेंद्र चौरसिया, भाटपाररानी विधायक सभाकुंवर, रुद्रपुर विधायक जयप्रकाश निषाद, सांसद बांसगांव के प्रतिनिधि संजय सिंह, एमएलसी प्रतिनिधि राजू मणि, डीएम मधुसूदन हुल्गी, एसपी अभिजित आर शंकर और सीडीओ राजेश कुमार सिंह समेत अन्य जनप्रतिनिधि व अधिकारी मौजूद रहे। सीडीओ ने पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों और निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा कराई। इसके बाद विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने योजनाओं की प्रगति रखी।