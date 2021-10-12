Deoria News: पंखे के सहारे लटका मिला छात्रा का शव

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जानकारी के अनुसार, राजगद्दी वार्ड निवासी संजय मद्धेशिया की 20 वर्षीय पुत्री प्रीति मद्धेशिया स्नातक की छात्रा थी। शनिवार की रात वह अपने कमरे में गई थी। काफी देर तक नहीं निकली तो परिजन ने कमरे में जाकर देखा। पंखे से साड़ी के फंदे से लटका शव देखकर उनके होश उड़ गए।परिजन की सूचना पर रामपुर कारखाना पुलिस मौके पर पहुंची। थानाध्यक्ष अश्वनी प्रधान के निर्देश पर दरोगा अंतिमा मौर्य ने पुलिसकर्मियों की मदद से शव को नीचे उतरवाया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थानाध्यक्ष अश्वनी प्रधान ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और छात्रा के मोबाइल की जांच के बाद ही मौत की वजह स्पष्ट हो सकेगी।