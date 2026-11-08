Deoria News: श्रीप्रकाश मणि ने 1971 के युद्ध में निभाई थी अहम भूमिका

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अपनी नेतृत्व क्षमता और सैन्य अनुभव के दम पर वह सेना के उप प्रमुख के पद तक पहुंचे। मार्च 1993 में वह सेवानिवृत्त हुए। 30 जून 1935 को जन्मे श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी ने जून 1955 में भारतीय सेना में कमीशन प्राप्त किया था। शुरुआती तैनाती जम्मू-कश्मीर में रही। फरवरी 1957 में वह 63 कैवलरी से जुड़े। वर्ष 1964-65 में नागालैंड में स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में जिम्मेदारी संभाली। वर्ष 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान बांग्लादेश मोर्चे पर उनकी तैनाती रही। इस युद्ध के बाद बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया।युद्ध के बाद भी उनका सैन्य सफर जारी रहा। वर्ष 1976 में उन्होंने मिजोरम में उग्रवाद विरोधी अभियानों में सेवाएं दीं। वर्ष 1982 में वह 3 (आई) आर्मर्ड ब्रिगेड के कमांडर बने।वर्ष 1985 से 1988 तक आर्मर्ड डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग (जीओसी) रहे। इसके बाद 1988 से 1990 तक रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) में कॉम्बैट व्हीकल्स के महानिदेशक की जिम्मेदारी संभाली।वर्ष 1990 से 1992 तक उन्होंने द्वितीय कोर की कमान संभाली। इसके बाद 1992 में सेना के उप प्रमुख बने। सैन्य क्षेत्र में उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए वर्ष 1986 में अति विशिष्ट सेवा मेडल (एवीएसएम) और 1992 में परम विशिष्ट सेवा मेडल (पीवीएसएम) से सम्मानित किया गया।