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वहीं नगर पंचायत रुद्रपुर के 83 प्रगणना ब्लॉक के सापेक्ष रिपोर्ट में अभी 10 लोगों स्व जनगणना किया है। नगर पंचायत अध्यक्ष सुधा निगम ने मंगलवार को स्वयं ऑनलाइन स्व जनगणना कर लोगों को इस प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रेरित किया।स्व जनगणना के लिए 16 नवंबर से 30 नवंबर तक का समय निर्धारित किया गया है। यानी लोगों के पास ऑनलाइन विवरण दर्ज करने के लिए 15 दिन का समय है।इसके बाद एक दिसंबर से चार जनवरी 2027 तक प्रगणक घर-घर जाकर जनगणना करेंगे। पांच से नौ जनवरी तक पुनरीक्षण का कार्य होगा। स्व जनगणना के लिए आधिकारिक पोर्टल पर मोबाइल नंबर के माध्यम से लॉगिन कर परिवार के सदस्यों का विवरण भरना होगा।इस व्यवस्था से लोगों को अपनी सुविधा के अनुसार जानकारी दर्ज करने का मौका मिलेगा। इससे प्रगणकों का समय बचेगा और घर-घर जाकर जानकारी जुटाने की प्रक्रिया भी आसान होगी।हालांकि, लोगों का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की कमजोर उपलब्धता, मोबाइल पर ओटीपी नहीं आने, पोर्टल की तकनीकी जानकारी के अभाव और परिवार के सभी सदस्यों का सही विवरण भरने में परेशानी जैसी चुनौतियां सामने आ रही हैं।बुजुर्गों और डिजिटल प्रक्रिया से अनजान लोगों के लिए भी स्व जनगणना करना आसान नहीं है। ऐसे में जागरूकता और तकनीकी सहयोग की जरूरत है। लोग ऑनलाइन प्रक्रिया की जानकारी का अभाव, तकनीकी परेशानी और पोर्टल पर जानकारी भरने में आ रही दिक्कतों की बात कह रहे हैं।इस संबंध में एसडीएम राजकुमार गुप्ता ने कहा कि स्व जनगणना अभियान 30 नवंबर तक चलेगा। लोगों को अपनी जनगणना करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आम जनमानस से स्व जनगणना करने की अपील की।