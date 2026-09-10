Deoria News: दहेज उत्पीड़न के आरोप में प्राथमिकी

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मदनपुर थाना क्षेत्र के पड़री मिश्र निवासी फुलेसर गुप्ता की शादी खुखुंदू क्षेत्र के महुई पांडेय गांव निवासी अर्चना गुप्ता के साथ हुई है। ससुराल जाने के बाद पति, सास और जेठ-जेठानी और दहेज की मांग करने लगे। विज्ञापन

असमर्थता जताई गई तो प्रताड़ित करने लगे। सीओ सलेमपुर गौरव सिंह ने बताया कि विवाहिता की शिकायती पत्र की जांच कराकर कार्रवाई हुई है। संवाद मदनपुर थाना क्षेत्र के पड़री मिश्र निवासी फुलेसर गुप्ता की शादी खुखुंदू क्षेत्र के महुई पांडेय गांव निवासी अर्चना गुप्ता के साथ हुई है। ससुराल जाने के बाद पति, सास और जेठ-जेठानी और दहेज की मांग करने लगे।असमर्थता जताई गई तो प्रताड़ित करने लगे। सीओ सलेमपुर गौरव सिंह ने बताया कि विवाहिता की शिकायती पत्र की जांच कराकर कार्रवाई हुई है। संवाद

खुखुंदू। महुई पांडेय गांव में मायके में रह रही 22 वर्षीय विवाहिता को उसके ससुराल वालों ने दहेज के लिए प्रताड़ित करते हुए मारपीट कर घर से भगा दिया है। पीड़िता ने इसकी शिकायत स्थानीय पुलिस से की। पुलिस ने प्रकरण की जांच कर पति, सास और जेठ-जेठानी पर संबंधित धाराओं में प्राथमिकी कर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है।