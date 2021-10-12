Deoria News: दुकानदार को घेरकर पीटा

विज्ञापन



उसका गांव निवासी प्रभुनाथ राजभर शनिवार रात कॉलेज गेट स्थित कॉपी-किताब की दुकान बंद कर घर जा रहे थे। आरोप है कि रास्ते में गांव के छह लोगों ने पुरानी रंजिश में उन्हें पीटकर घायल कर दिया। दूसरे मामले में रायबारी गांव की शोभा कुशवाहा ने भाई के खिलाफ शिकायत की है। सीओ भाटपाररानी मनोज कुमार ने बताया कि दोनों मामलों में प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है। संवाद

विज्ञापन

भटनी। दुकान बंद कर घर लौट रहे दुकानदार को रास्ते में घेरकर लाठी-डंडों से पीट दिया गया। वहीं जमीन के बंटवारे के विवाद में मां-पिता और बहन की भी पिटाई कर दी गई। दोनों मामलों में पुलिस ने सात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की है।