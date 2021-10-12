आज खुले रहेंगे सभी सरकारी दफ्तर : डीएम

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डीएम मधुसूदन हुल्गी ने जनसामान्य एवं समस्त अधिकारियों-कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि वे किसी भी प्रकार की अवकाश संबंधी अफवाहों पर ध्यान न दें। बता दें कि सोशल मीडिया में किसी ने सोमवार को छठ पूजा के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाने की सूचना प्रसारित कर दी थी। डीएम ने बताया कि किसी ने फर्जी पत्र जारी किया है। इस पर उनके हस्ताक्षर नहीं हैं। केवल स्कूलों व आंगनबाड़ी केंद्रों में ही छठ पूजा के अवसर पर अवकाश दिया गया है।

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देवरिया। जनपद में सोमवार 16 नवंबर को कोई सार्वजनिक अवकाश घोषित नहीं किया गया है। सभी शासकीय कार्यालय पूर्व निर्धारित समयानुसार सामान्य रूप से खुले रहेंगे तथा कार्यालयों में शासकीय कार्य यथावत संपादित किए जाएंगे।