गोलीकांड : दूसरे आरोपी को भेजा जेल

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वारदात के आठ दिन बाद भी गोलीकांड में इस्तेमाल पिस्टल और स्कॉर्पियो बरामद नहीं हो सकी है। पुलिस मुख्य आरोपी को रिमांड पर लेकर दोनों की बरामदगी करने की तैयारी में है। रामगुलाम टोला निवासी देव सिंह राजा आठ नवंबर की तड़के करीब तीन बजे चाचा को रेलवे स्टेशन से लेकर लौट रहे थे। गोरखपुर रोड पर उनकी स्कॉर्पियो दूसरी स्कॉर्पियो से रगड़ गई थी।आरोप है कि दूसरी स्कॉर्पियो में सवार लोगों ने उनकी गाड़ी का पीछा किया। इसी दौरान स्कॉर्पियो सड़क किनारे नाले में चली गई। दूसरी गाड़ी में सवार युवक ने पिस्टल से गोली चला दी, जो राजा के पेट में लगी।मामले में आरिफ, आसिफ और निसार अहमद समेत छह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक शशिभूषण राय ने बताया कि आरिफ को भी जेल भेज दिया गया है। मुख्य आरोपी को रिमांड पर लेकर पिस्टल और स्कॉर्पियो बरामद की जाएगी।