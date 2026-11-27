पकड़े गए आरोपियों की पहचान राजस्थान के बाड़मेर जिले के सिंदरी थाना क्षेत्र के टाकू बेरी सिंदरी निवासी हितैश कुमार (19), बाड़मेर सदर थाना क्षेत्र के कुर्ला निवासी लक्ष्मण (20), शिव थाना क्षेत्र के भियाड़ निवासी प्रेमप्रकाश गोदरा (26), बायतू थाना क्षेत्र के बुठसरा नौसर निवासी श्रवण कुमार (23), सिंदरी थाना क्षेत्र के पायलाकला निवासी धूड़ा राम (28) और उमा राम उर्फ ओमप्रकाश (32) के रूप में हुई है। सातवां आरोपी राजस्थान के बीकानेर जिले के सेरूड़ा थाना क्षेत्र के दूसारण पिपासरिया निवासी बीरबल राम (36) है।