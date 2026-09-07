Deoria News: भागलपुर में रिहायशी इलाकों में घुस रहा सरयू का पानी

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

इससे तटवर्ती गांवों के लोगों की दुश्वारियां बढ़ती जा रही है। नदी का पानी खेतों से होते हुए रिहायशी इलाकों में पहुंचने लगा है।सोमवार की सुबह 53 सेमी ऊपर बहने वाली नदी दोपहर में स्थिर हो गई। इससे तटवर्तीय इलाकों के लोगों ने राहत की सांस ली मगर शाम को नदी में दोबारा वृद्धि शुरू हो गई। नदी में 24 घंटे में दो सेमी जलस्तर में वृद्धि रिकाॅर्ड की गई है।सोमवार की शाम चार बजे तुर्तीपार गेज पर पर नदी का जलस्तर 64.56 मीटर रिकाॅर्ड किया गया। यहां गेज पर खतरे का निशान 64.01 मीटर अंकित है। नदी खतरे के निशान से 55 सेमी ऊपर बह रही है।बरहज के एसडीएम प्रवीण कुमार ने बताया कि नेपाल के पानी से नदी के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। बाढ़ चौकियों को फिर से अलर्ट कर दिया गया है। संवाद