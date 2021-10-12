Deoria News: भागलपुर में खतरे के निशान से 41 सेमी ऊपर पहुंची सरयू

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नदी का रुख देखकर ग्रामीण भयभीत हैं। तटवर्ती गांवों भागलपुर, छित्तूपुर, देवसिया, नरियांव, मईल, नरसिंहडांढ़, बकुची, तेलिया कला, ईशारू, बलिया आदि पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। विज्ञापन

बृहस्पतिवार की शाम चार बजे नदी का जलस्तर 64.42 मीटर रिकाॅर्ड किया गया। यह गेज पर अंकित खतरे के निशान 64.01 मीटर से 41 सेमी ऊपर है। नदी के बढ़ते जलस्तर का असर दिखने लगा है। तहसील प्रशासन ने तटवर्ती इलाकों में बाढ़ चौकियां स्थापित की हैं। बाढ़ की आशंका को देखते हुए तहसीलदार बरहज अविरल वर्मा और अनिल तिवारी ने भागलपुर- छित्तूपुर तटबंध पर बांधों और तटवर्तीय गांवों का निरीक्षण किया। विज्ञापन विज्ञापन

देवरहा बाबा आश्रम के महंत श्याम सुंदर दास ने कहा कि प्रशासन को जल्द नाव से पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था करानी चाहिए। पानी बढ़ने पर आश्रम का संपर्क टूट जाएगा। नदी का रुख देखकर ग्रामीण भयभीत हैं। तटवर्ती गांवों भागलपुर, छित्तूपुर, देवसिया, नरियांव, मईल, नरसिंहडांढ़, बकुची, तेलिया कला, ईशारू, बलिया आदि पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है।बृहस्पतिवार की शाम चार बजे नदी का जलस्तर 64.42 मीटर रिकाॅर्ड किया गया। यह गेज पर अंकित खतरे के निशान 64.01 मीटर से 41 सेमी ऊपर है। नदी के बढ़ते जलस्तर का असर दिखने लगा है। तहसील प्रशासन ने तटवर्ती इलाकों में बाढ़ चौकियां स्थापित की हैं। बाढ़ की आशंका को देखते हुए तहसीलदार बरहज अविरल वर्मा और अनिल तिवारी ने भागलपुर- छित्तूपुर तटबंध पर बांधों और तटवर्तीय गांवों का निरीक्षण किया।देवरहा बाबा आश्रम के महंत श्याम सुंदर दास ने कहा कि प्रशासन को जल्द नाव से पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था करानी चाहिए। पानी बढ़ने पर आश्रम का संपर्क टूट जाएगा।

भागलपुर। सरयू नदी बृहस्पतिवार को भागलपुर क्षेत्र के तुर्तिपार गेज पर खतरे के निशान से 41 सेमी ऊपर बहने लगी है। नदी का पानी अब आसपास के खेतों को भरते हुए बांध तक पहुंचने लगा है। मईल के पास देवरहा बाबा आश्रम को जाने वाली सड़क के ऊपर से पानी बहने लगा है। इससे आश्रम में जाने वाले श्रद्धालुओं को दिक्कत हो रही है। आश्रम की गायों को चारे का संकट पैदा हो गया है। केंद्रीय जल आयोग तुर्तीपार के अनुसार, बृहस्पतिवार की सुबह से आधा सेमी प्रति घंटे की रफ्तार से जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है।