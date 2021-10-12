Deoria News: भाजपा की जिला कार्यसमिति की हुई घोषणा

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पार्टी ने इस बार विशेष रूप से आईटी विभाग पर फोकस किया है। शिवेश पाण्डेय को जिला आईटी संयोजक और रूपम पाण्डेय व दीपक श्रीवास्तव को सह संयोजक बनाया गया है। मुख्य इकाई में जिला उपाध्यक्ष पद के लिए अशोक कुमार पाण्डेय, अजीत कुमार सिंह, जय बहादुर गौतम, अरविंद पाण्डेय, राघवेंद्र वीर विक्रम सिंह, बबिता चौहान, योगेश प्रजापति व नागेश पति त्रिपाठी का चयन हुआ है।महामंत्री पद की जिम्मेदारी कन्हैया लाल राय, अजय सिंह और जितेंद्र सिंह सैंथवार को सौंपी गई है। राम जोखन निषाद, रामजी सिंह, रंजना देवी भारती, गोविंद चौरसिया, रवि प्रकाश कुशवाहा, माया विश्वकर्मा, डॉ. भानू प्रताप सिंह व डॉ. विनय कुमार राव को जिला मंत्री के रूप में नामित किया गया है।कोषाध्यक्ष का दायित्व हरेंद्र जायसवाल और सह कोषाध्यक्ष सुनील गुप्ता को दिया गया है। कार्यालय मंत्री मारकंडेय गिरी, जिला कार्यालय सह मंत्री विजय बेलदार और मीडिया संयोजक प्रभाकर तिवारी को बनाया गया है। मीडिया सह संयोजक सत्यदेव मणि त्रिपाठी, राहुल कुमार, सत्यम मणि को बनाया गया है।