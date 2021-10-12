Deoria News: तालाब से पानी भर रहे किसान की डूबने से मौत
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Fri, 21 Aug 2026 12:10 AM IST
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सलेमपुर। कोतवाली क्षेत्र के अहिरौली लाला गांव निवासी 45 वर्षीय रामदयाल प्रसाद की बृहस्पतिवार को तालाब में डूबने से मौत हो गई। वह खेत में घास की दवा के छिड़काव के लिए तालाब से पानी भर रहे थे।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पानी भरते समय अचानक उनका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में चले गए। आसपास मौजूद लोगों ने शोर सुनकर उन्हें तालाब से निकाला और हादसे की सूचना पुलिस को दी। पुलिस उन्हें तत्काल सीएचसी सलेमपुर लेकर पहुंची, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया।
हादसे की जानकारी मिलते ही परिवार वालों में चीख-पुकार मच गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ग्रामवासियों ने तहसील प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। संवाद
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प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पानी भरते समय अचानक उनका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में चले गए। आसपास मौजूद लोगों ने शोर सुनकर उन्हें तालाब से निकाला और हादसे की सूचना पुलिस को दी। पुलिस उन्हें तत्काल सीएचसी सलेमपुर लेकर पहुंची, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया।
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हादसे की जानकारी मिलते ही परिवार वालों में चीख-पुकार मच गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ग्रामवासियों ने तहसील प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। संवाद
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