Deoria News: तालाब से पानी भर रहे किसान की डूबने से मौत

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प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पानी भरते समय अचानक उनका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में चले गए। आसपास मौजूद लोगों ने शोर सुनकर उन्हें तालाब से निकाला और हादसे की सूचना पुलिस को दी। पुलिस उन्हें तत्काल सीएचसी सलेमपुर लेकर पहुंची, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया।हादसे की जानकारी मिलते ही परिवार वालों में चीख-पुकार मच गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ग्रामवासियों ने तहसील प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। संवाद