Deoria News: चार अधिकारियों को नोटिस जारी

विज्ञापन

देवरिया। आईजीआरएस प्रकरणों के त्रुटिपूर्ण निस्तारण एवं लापरवाही पाए जाने पर डीएम मधुसूदन हुल्गी ने चार अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।भूमिगत नाली निर्माण के प्रकरण में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), बरहज, प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रकरण में खंड विकास अधिकारी, भटनी, ग्राम पंचायत में साफ-सफाई से संबंधित दो प्रकरणों में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), भटनी तथा नाली निर्माण की मांग के प्रकरण में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), भागलपुर से स्पष्टीकरण मांगा गया है। ब्यूरो