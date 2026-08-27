Deoria News: खतरे के निशान से 6 सेमी ऊपर ठहरी सरयू

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नदी में हो रहे उतार-चढ़ाव ने तटवर्ती गांवों के लोगों को सकते में डाल रखा है। एक हफ्ते से नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बुधवार की सुबह धीमी गति से घट रही सरयू दोपहर 12 बजे से स्थिर हो गई। बरहज के एसडीएम शशिकां मणि ने बताया कि बाढ़ को लेकर प्रशासन अलर्ट है। संवाद विज्ञापन

नदी में हो रहे उतार-चढ़ाव ने तटवर्ती गांवों के लोगों को सकते में डाल रखा है। एक हफ्ते से नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बुधवार की सुबह धीमी गति से घट रही सरयू दोपहर 12 बजे से स्थिर हो गई। बरहज के एसडीएम शशिकां मणि ने बताया कि बाढ़ को लेकर प्रशासन अलर्ट है। संवाद

भागलपुर। सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान से छह सेमी ऊपर स्थिर है। नेपाल में हुए भारी भूस्खलन के बाद नदी के जलस्तर में फिर से बढ़त की आशंका ग्रामीण सहमे हैं। हालांकि बाढ़ खंड के अफसरों का कहना है कि यहां कोई खतरा नहीं है।