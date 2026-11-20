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चेतावनी दी कि स्वास्थ्य योजनाओं के संचालन में लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारी और कर्मचारी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में डीएम ने एसीएमओ डॉ. आरपी यादव और डॉ. अश्वनी पांडेय के अनुपस्थित रहने पर एक दिन का वेतन रोकने को कहा।डॉ. हरेंद्र कुमार के अर्जित अवकाश पर रहने के संबंध में स्वीकृति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी डिप्टी सीएमओ और प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को स्पष्ट किया कि उनकी अनुमति के बिना कोई भी मुख्यालय नहीं छोड़ेगा। संवाद