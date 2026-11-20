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इस दौरान सड़क और फुटपाथ पर ठेला, गुमटी तथा अन्य सामान रखकर आवागमन बाधित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान अतिक्रमण करने वालों से चार हजार रुपये जुर्माना भी वसूला गया।नगर पालिका की टीम कोतवाली चौराहे से अभियान शुरू करते हुए डीएम आवास तक पहुंची। मुख्य मार्ग और बाजार में सड़क की पटरियों तथा फुटपाथ पर अवैध रूप से रखे गए ठेला, गुमटी और अन्य सामान को हटवाया गया। इससे सड़क पर आवागमन में हो रही बाधा को दूर करने का प्रयास किया गया। कार्रवाई के दौरान अतिक्रमण करने वालों को चेतावनी दी गई कि भविष्य में सार्वजनिक मार्गों और फुटपाथ पर दोबारा कब्जा न करें।ऐसा करने पर उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अभियान के दौरान अतिक्रमण करने वालों से कुल चार हजार रुपये जुर्माना वसूला गया। सार्वजनिक रास्तों और फुटपाथों को अतिक्रमण से मुक्त रखने के लिए आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। इस अवसर पर खाद्य एवं सफाई निरीक्षक श्रद्धानंद, राजप्रताप सिंह, वरिष्ठ सफाई लिपिक काशीनाथ पांडेय, सफाई नायक जयप्रकाश यादव आदि उपस्थित रहे।