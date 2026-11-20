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डीएम ने सभी केंद्र प्रभारियों को निर्देश दिए। जनपद के 119 धान क्रय केंद्रों पर किसानों से पारदर्शी खरीद सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि घटतौली, भेदभाव या अवैध वसूली की शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई होगी। प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत न करने पर डिप्टी आरएमओ और एआर कोऑपरेटिव को प्रतिकूल प्रविष्टि जारी करने के निर्देश दिए गए। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलना चाहिए।धान बिक्री के लिए उन्हें अनावश्यक भाग-दौड़ न करनी पड़े। खरीद के बाद समयबद्ध भुगतान भी सुनिश्चित किया जाए। सभी केंद्रों पर पेयजल सहित आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध रहें। बैठक में उप निदेशक कृषि सुभाष मौर्य और जिला कृषि अधिकारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। संवाद