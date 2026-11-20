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उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए प्रत्येक योग्य नागरिक का मतदाता सूची में नाम दर्ज होना जरूरी है।

जिलाध्यक्ष काली प्रसाद ने बूथ स्तर पर सक्रियता से अभियान चलाने और नए मतदाताओं को जोड़ने की जिम्मेदारी निभाने पर जोर दिया। बैठक में पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। संवाद

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तरकुलवा। मतदाता जोड़ो अभियान-2026 को सफल बनाने के लिए भाजपा कार्यकर्ता घर-घर संपर्क कर पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में जुड़वाएं। यह आह्वान बृहस्पतिवार को तरकुलवा ब्लॉक कार्यालय में आयोजित बैठक में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किया।