Deoria News: दोहरीकरण कार्य के चलते साढ़े तीन घंटे बंद रही रेवली रेलवे क्रॉसिंग

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रेलवे विभाग की ओर से लार रोड और बेल्थरा रोड के बीच रेलवे लाइन पर पिचिंग पैकिंग का कार्य किया जा रहा है। संरक्षा की दृष्टि से यह कार्य बेहद जरूरी बताया जा रहा है।इसी के चलते रेजिडेंट इंजीनियर मऊ वीरेंद्र कुमार ने पहले ही डीएम देवरिया, आरपीएफ निरीक्षक भटनी, थानाध्यक्ष मईल-लार तथा लार रोड और बेल्थरा रोड के स्टेशन मास्टरों को पत्र भेजकर क्राॅसिंग बंद रखने की सूचना दी थी।क्रॉसिंग बंद होने से भागलपुर से लार, मईल और बेल्थरा रोड को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पर दोनों तरफ दो और चार पहिया वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। स्कूली बच्चों, एंबुलेंस और रोजमर्रा के यात्रियों को वैकल्पिक मार्गों का सहारा लेना पड़ा। कई वाहन चालक भागलपुर-कुंडौली-लार तथा पिंडी-पिपरा चौराहा मार्ग से होते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचे।स्थानीय लोगों का कहना है कि भटनी-वाराणसी दोहरीकरण और सरयू नदी पर बन रहे नए रेल पुल का काम तेजी से चल रहा है, जिसके कारण आए दिन ढाला बंद करना पड़ रहा है। हालांकि रेलवे का दावा है कि दोहरीकरण पूरा होने के बाद इस रूट पर ट्रेनों की लेटलतीफी खत्म होगी और ढाले पर लगने वाले जाम से भी निजात मिलेगी।करीब साढ़े तीन घंटे बाद पिचिंग का कार्य पूरा होने पर रेलवे विभाग ने ढाले से आवागमन बहाल कर दिया।