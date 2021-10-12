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Deoria News: झांसा देकर मंगाए 38 लाख, तीन पर रिपोर्ट

Fri, 09 Oct 2026 12:21 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Fri, 09 Oct 2026 12:21 AM IST
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Report on three
बनकटा। एक युवक को सरकारी योजना का लाभ दिलाने का झांसा देकर 38.14 लाख रुपये ठगने का मामला सामने आया है। पीड़ित का आरोप है कि साइबर अपराध करने वाले गिरोह ने उसके खाते से मोबाइल नंबर लिंक कर रकम मंगाई। पुलिस ने तीन लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की है। भठही भाट निवासी चंदन यादव के मुताबिक, करीब दो माह पहले इंगुरी सराय महुवई टोला के तीन लोगों ने पांच हजार रुपये सालाना मिलने वाली सरकारी योजना का झांसा दिया था।
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पांच सितंबर को बैंककर्मियों ने खाते से साइबर अपराध का पैसा आने की जानकारी दी। जांच में एक अगस्त से खाते में 38,14,122 रुपये आने का पता चला। सीओ मनोज कुमार ने बताया कि कार्रवाई की जा रही है। संवाद
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