Deoria News: लेखपालों का डिजिटल कार्य बहिष्कार

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जिले में कार्यरत लेखपालों ने अपना सरकारी व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ दिया। सभी ने इसका स्क्रीनशॉट अपने संघ के समूह में साझा किया। जिलाध्यक्ष भालेंदु सिंह ने कहा कि सरकार ने हमारी मांगें नहीं मांगी है। इससे लेखपाल कार्य बहिष्कार करने पर मजबूर हुए हैं। सरकार जब तक मांगें नहीं मानेगी तब तक हम रणनीति के तहत प्रांतीय संगठन के निर्देशानुसार आंदोलन करते रहेंगे। लेखपालों के इस बहिष्कार से कई महत्वपूर्ण डिजिटल सेवाएं प्रभावित होंगी। आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र बनाने का कार्य ठप हो जाएगा। वरासत से संबंधित डिजिटल कार्य भी पूरी तरह बंद रहेंगे। इन सेवाओं पर निर्भर आम नागरिकों को अब इंतजार करना पड़ेगा।यह बहिष्कार सरकारी कामकाज में बाधा उत्पन्न करेगा। इस अवसर पर उप्र लेखपाल संघ के जिलाध्यक्ष भालेंदु सिंह, जिलामंत्री कृष्ण यादव, देवरिया सदर के तहसील अध्यक्ष दिवाकर झा, राजीव कुमार, आनंद कुशवाहा, विवेकानंद, बृजेश, जितेंद्र, अर्जुन, उपेंद्र, महेंद्र, नेहा सिंह, दीपिका कुशवाहा, ज्योति मल्ल आदि शामिल रहे।