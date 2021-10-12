Deoria News: हादसे मे युवक की मौत मामले में रिपोर्ट दर्ज
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Fri, 11 Sep 2026 12:24 AM IST
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देवरिया। शहर के चटनी गढ़ही चौराहे के पास करीब ढाई माह पहले बस की टक्कर से घायल युवक की उपचार के दौरान मौत के मामले में कोतवाली पुलिस ने शुक्रवार को प्राथमिकी दर्ज की है। मृतक के भाई की तहरीर पर बस के अज्ञात चालक पर कार्रवाई की गई है।
शहर के अबूबकर नगर दक्षिणी वार्ड नंबर 23 शू मार्केट निवासी संजय कुमार गुप्ता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनका छोटा भाई जयप्रकाश 23 जून की रात करीब नौ बजे चटनी गढ़ही चौराहे के पास सड़क के किनारे खड़ा होकर किसी व्यक्ति से बातचीत कर रहा था। इसी दौरान पीछे की ओर से आई बस के चालक ने तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाते हुए जयप्रकाश को टक्कर मार दी थी। संवाद
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शहर के अबूबकर नगर दक्षिणी वार्ड नंबर 23 शू मार्केट निवासी संजय कुमार गुप्ता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनका छोटा भाई जयप्रकाश 23 जून की रात करीब नौ बजे चटनी गढ़ही चौराहे के पास सड़क के किनारे खड़ा होकर किसी व्यक्ति से बातचीत कर रहा था। इसी दौरान पीछे की ओर से आई बस के चालक ने तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाते हुए जयप्रकाश को टक्कर मार दी थी। संवाद
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