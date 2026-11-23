Deoria News: युवक की मौत के मामले में सीएचसी से रिकॉर्ड तलब
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Mon, 23 Nov 2026 12:54 AM IST
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देसही देवरिया। पिपरा दौलाकदम सीएचसी पर जंगल बेलवा गांव के 35 वर्षीय सिंटू गुप्ता की मौत के मामले में डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों पर लगे लापरवाही के आरोप की जांच तेज हो गई है। सीएमओ कार्यालय ने अस्पताल से संबंधित रिकॉर्ड तलब किया है।
परिजन ने समय से इलाज नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। प्रारंभिक जांच में इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर के अनुपस्थित मिलने की बात सामने आई थी।
जंगल बेलवा गांव के सिंटू गुप्ता बुधवार शाम रामपुर दुल्लह गांव के पास सड़क किनारे बेसुध मिले थे। पुलिस ने एंबुलेंस से उन्हें पिपरा दौलाकदम सीएचसी पहुंचाया था।
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वहां उनकी मौत की जानकारी मिलने पर परिजन ने डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया था। मामले की जानकारी मिलने पर सीएमओ डॉ. सतीश कुमार सिन्हा, एसीएमओ डॉ. संजय कुमार गुप्ता और सीओ सदर संजय कुमार रेड्डी अस्पताल पहुंचे थे।
अधिकारियों ने परिजन को जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ और शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।
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परिजन ने समय से इलाज नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। प्रारंभिक जांच में इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर के अनुपस्थित मिलने की बात सामने आई थी।
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जंगल बेलवा गांव के सिंटू गुप्ता बुधवार शाम रामपुर दुल्लह गांव के पास सड़क किनारे बेसुध मिले थे। पुलिस ने एंबुलेंस से उन्हें पिपरा दौलाकदम सीएचसी पहुंचाया था।
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वहां उनकी मौत की जानकारी मिलने पर परिजन ने डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया था। मामले की जानकारी मिलने पर सीएमओ डॉ. सतीश कुमार सिन्हा, एसीएमओ डॉ. संजय कुमार गुप्ता और सीओ सदर संजय कुमार रेड्डी अस्पताल पहुंचे थे।
अधिकारियों ने परिजन को जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ और शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।