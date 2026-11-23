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परिजन ने समय से इलाज नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। प्रारंभिक जांच में इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर के अनुपस्थित मिलने की बात सामने आई थी।जंगल बेलवा गांव के सिंटू गुप्ता बुधवार शाम रामपुर दुल्लह गांव के पास सड़क किनारे बेसुध मिले थे। पुलिस ने एंबुलेंस से उन्हें पिपरा दौलाकदम सीएचसी पहुंचाया था।वहां उनकी मौत की जानकारी मिलने पर परिजन ने डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया था। मामले की जानकारी मिलने पर सीएमओ डॉ. सतीश कुमार सिन्हा, एसीएमओ डॉ. संजय कुमार गुप्ता और सीओ सदर संजय कुमार रेड्डी अस्पताल पहुंचे थे।अधिकारियों ने परिजन को जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ और शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।