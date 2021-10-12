मंदिर में शादी हुई या नहीं, इस दावे की जांच दोबारा करें : कोर्ट

विज्ञापन

सलेमपुर के नवीन कुमार ने शिकायत में कहा था कि उनकी शादी मई 2015 में हुई थी। आरोप लगाया कि पत्नी ने 30 नवंबर 2019 को देवरिया के गायत्री मंदिर में सुशील गौतम से दूसरी शादी कर ली। शिकायत खारिज होने पर नवीन ने वर्ष 2024 में निगरानी दाखिल की थी।सुनवाई के दौरान नवीन की पत्नी और सुशील ने दूसरी शादी के आरोप से इनकार किया। अदालत ने पाया कि मंदिर के पुजारी से पूछताछ नहीं की गई और न ही किसी सक्षम व्यक्ति या अधिकारी से यह जांच कराई गई कि संबंधित तारीख पर मंदिर में शादी हुई थी या नहीं। अपर सत्र न्यायाधीश अभय कृष्ण तिवारी ने 21 सितंबर को निगरानी स्वीकार कर 19 दिसंबर 2023 का आदेश निरस्त कर दिया। अगली कार्रवाई के लिए पत्रावली सात अक्तूबर 2026 को संबंधित न्यायालय में पेश की जाएगी।