Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Deoria News ›   Price surge hits firecracker market; costs climb by up to double

Deoria News: पटाखा बाजार में महगांई का धमाका, दोगुना तक बढ़े दाम

Sun, 08 Nov 2026 12:45 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Sun, 08 Nov 2026 12:45 AM IST
विज्ञापन
Price surge hits firecracker market; costs climb by up to double
पटाखा की दुकान।
देवरिया। शहर में शनिवार को पटाखों का बाजार सज गया। इस बार पटाखों की कीमतों में दोगुनी बढ़ोतरी हुई है। इसका असर खरीदारी पर दिखाई दिया। दोपहर एक बजे तक दुकानों पर अपेक्षाकृत कम ग्राहक पहुंचे। बच्चों की जिद पर दोपहर बाद ग्राहक बाजार में पहुंचे और बजट के अनुसार खरीदारी की।
विज्ञापन

शहर के मार्गदर्शन इंटर कॉलेज, राजकीय आईटीआई और सोनूघाट स्थित जनता इंटर कॉलेज परिसर में पटाखों की दुकानें लगाई गई हैं। दुकानों पर फुलझड़ी, अनार, चकरी सहित विभिन्न प्रकार के पटाखे बिक्री के लिए उपलब्ध हैं।
विज्ञापन

दुकानदार अशोक कुमार, राजेश और रविंद्र ने बताया कि कीमतों में बढ़ोतरी के कारण लोग पहले की तरह अधिक मात्रा में पटाखे नहीं खरीद रहे हैं। ग्राहक चुनिंदा पटाखे लेकर लौट रहे हैं। इससे कारोबार प्रभावित हुआ है।
विज्ञापन
विज्ञापन

पटाखा व्यापारी संतोष, अमित और सुरेंद्र कुमार ने बताया कि पिछले साल 30 रुपये में मिलने वाला पटाखा इस बार 60 रुपये और 60 वाला पटाखा 120 रुपये में बिक रहा है। फुलझड़ी 40 से 120 रुपये प्रति पैकेट, अनार 80 से 250 रुपये और चकरी 60 से 180 रुपये तक बिक रही है। कीमतें बढ़ने से ग्राहकों को पहले की तुलना में अधिक रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed