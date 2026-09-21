Deoria News: 105 गांवों की सात घंटे बिजली रही गुल

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बताया गया कि सलेमपुर से आने वाली 33 हजार वोल्ट की मेन विद्युत लाइन का तार शनिवार की रात करीब सात बजे इटहुआ चंदौली गांव के पास टूटकर गिर गया। तार टूटने के कारण तेलिया कलां और कसिली-सतरांव विद्युत उपकेंद्रों की आपूर्ति प्रभावित हो गई। इससे मईल, अंडिला, बरेजी, अकुबा, सोनबरसा, पनिका, गोहरिया, बगहा, नरसिंहडाढ़, बरठा, पिपरा बांध,कहावं कसिली,बरठा बाबू,समेत करीब 105 गांवों में बिजली आपूर्ति ठप हो गई।इस दौरान विभाग के अधिकारियों का मोबाइल बंद रहा। ग्रामीणों काफी मेहनत के बाद बिजली विभाग की टीम ने ग्रामीणों के सहयोग से टूटे तार को ठीक करने का प्रयास किया।काफी मशक्कत के बाद रविवार तड़के करीब दो बजे विद्युत आपूर्ति बहाल हो सकी। करीब सात घंटे तक बिजली बंद रहने से लोगों को उमस और गर्मी में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।ग्रामीणों ने बताया कि रात के समय बिजली गुल होने से घरों में छोटे बच्चों और बुजुर्गों को विशेष परेशानी हुई।