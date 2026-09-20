Deoria News: पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से नहीं खुला आयुष की मौत का राज

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स्कूल के सीसीटीवी फुटेज में आयुष अपने साथियों के साथ खेल के दौरान दौड़ते समय गिरता दिखाई दे रहा है।सलेमपुर कोतवाली क्षेत्र के जयराम कौड़िया गांव निवासी आयुष कुमार पुत्र शिवनारायण पढ़ाई में शुरू से होनहार था। वह परिवार का इकलौता बेटा था। उसकी एक बहन अलका है।परिजन उसकी इच्छा के अनुसार उसे पढ़ाकर अफसर बनाना चाहते थे। पिता शिवनारायण बाइक मैकेनिक हैं।जिस बेटे को परिवार ने पढ़ाकर अफसर बनाने का सपना संजोया था, उसकी अचानक मौत से पूरा परिवार सदमे में है। परिवार वालों का रो-रोकर बुरा हाल है। मोहल्ले के लोग भी आयुष के घर पहुंचे।हादसे के बाद शनिवार को विद्यालय बंद रहा। विद्यालय के प्रबंधक डॉ. अभिनव तिवारी ने कहा कि आयुष की मौत की घटना बेहद दुखद है। इस दुख की घड़ी में विद्यालय परिवार मृतक छात्र के परिवार के साथ सदैव खड़ा रहेगा।सलेमपुर के कोतवाल विनोद कुमार सिंह ने बताया कि स्कूल में लगे सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक आयुष खेलते समय गिर गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के कारण स्पष्ट नहीं हो सके हैं, इसलिए विसरा सुरक्षित रखाा गया है।