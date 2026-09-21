Deoria News: नदी में छलांग लगाने जा रही महिला को पुलिस ने बचाया

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रविवार की दोपहर पारिवारिक विवाद से परेशान होकर घर से निकली एक महिला पिंडरा घाट पहुंच गई और नदी में छलांग लगाने का प्रयास करने लगी। संवाद

रुद्रपुर। क्षेत्र के पिंडरा पुल से नदी में छलांग लगाने जा रही एक महिला को पुलिस ने बचा लिया। पुल पर पहुंची पुलिस ने महिला को नदी में कूदने से समझा बुझा कर रोका। इसके बाद उसे मायके वालों को सौप दिया।