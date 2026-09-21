Deoria News: नदी में छलांग लगाने जा रही महिला को पुलिस ने बचाया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Mon, 21 Sep 2026 12:17 AM IST
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रुद्रपुर। क्षेत्र के पिंडरा पुल से नदी में छलांग लगाने जा रही एक महिला को पुलिस ने बचा लिया। पुल पर पहुंची पुलिस ने महिला को नदी में कूदने से समझा बुझा कर रोका। इसके बाद उसे मायके वालों को सौप दिया।
रविवार की दोपहर पारिवारिक विवाद से परेशान होकर घर से निकली एक महिला पिंडरा घाट पहुंच गई और नदी में छलांग लगाने का प्रयास करने लगी। संवाद
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रविवार की दोपहर पारिवारिक विवाद से परेशान होकर घर से निकली एक महिला पिंडरा घाट पहुंच गई और नदी में छलांग लगाने का प्रयास करने लगी। संवाद