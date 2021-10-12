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Deoria News: ट्रेन में यात्री के सीने में उठा दर्द

Fri, 09 Oct 2026 12:19 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Fri, 09 Oct 2026 12:19 AM IST
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Passenger suffers chest pain on the train.
बनकटा। स्थानीय रेलवे स्टेशन पर बृहस्पतिवार को बाघ एक्सप्रेस के सामान्य बोगी में सवार एक यात्री के अचानक सीने में दर्द उठने से अफरा-तफरी मच गई। बोगी में मौजूद किसी यात्री ने इसकी सूचना स्टेशन मास्टर को दी।
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इसके बाद मेडिकल एंबुलेंस के साथ स्टेशन पर मौजूद जीआरपी जवान के साथ यात्री को पीएचसी बनकटा भेजा गया। जहां से उसे मेडिकल कॉलेज देवरिया रेफर कर दिया गया।
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स्टेशन पर बाघ एक्सप्रेस आकर खड़ी हुई। इसके बाद दो ट्रेन को पास कराया गया। इसी बीच जनरल बोगी में परमजीत सिंह नामक यात्री की तबीयत बिगड़ गई। उसके पास एसी बोगी में रिजर्व सीट का टिकट था। स्टेशन मास्टर रामजी चौधरी ने बताया कि यात्री को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। संवाद
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