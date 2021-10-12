Deoria News: ट्रेन में यात्री के सीने में उठा दर्द

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इसके बाद मेडिकल एंबुलेंस के साथ स्टेशन पर मौजूद जीआरपी जवान के साथ यात्री को पीएचसी बनकटा भेजा गया। जहां से उसे मेडिकल कॉलेज देवरिया रेफर कर दिया गया।स्टेशन पर बाघ एक्सप्रेस आकर खड़ी हुई। इसके बाद दो ट्रेन को पास कराया गया। इसी बीच जनरल बोगी में परमजीत सिंह नामक यात्री की तबीयत बिगड़ गई। उसके पास एसी बोगी में रिजर्व सीट का टिकट था। स्टेशन मास्टर रामजी चौधरी ने बताया कि यात्री को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। संवाद