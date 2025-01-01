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प्रदेश अध्यक्ष ने औरा चौरी स्थित पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सिर्फ राजनीतिक गतिविधियों तक सीमित संगठन नहीं है, बल्कि राष्ट्र निर्माण और समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने के संकल्प के साथ काम करती है। कार्यकर्ता सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और पार्टी की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाएं। उन्होंने संगठन में अनुशासन, आपसी समन्वय और सामूहिक जिम्मेदारी को महत्वपूर्ण बताया।भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद राय ने कहा कि भाजपा का संगठन कार्यकर्ताओं की मेहनत और समर्पण से खड़ा हुआ है। संगठन को मजबूत बनाने के लिए सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को अपनी जिम्मेदारियों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करना होगा। जिलाध्यक्ष काली प्रसाद ने कहा कि देवरिया में पार्टी के कार्यकर्ता पूरी ऊर्जा और प्रतिबद्धता के साथ संगठन के कार्यक्रमों को सफल बनाने में जुटे हैं।इस दौरान राज्यमंत्री विजयलक्ष्मी गौतम, सांसद शशांक मणि, सदर विधायक डॉ. शलभ मणि त्रिपाठी, एमएलसी डॉ. रतनपाल सिंह, सुरेंद्र चौरसिया, दीपक मिश्रा शाका, सभाकुंवर कुशवाहा, जयप्रकाश निषाद, प्रदेश प्रवक्ता एसएन सिंह, रजनीश उपाध्याय, डॉ. अभय मणि त्रिपाठी आदि मौजूद रहे।...जगह-जगह हुआ स्वागतप्रदेश अध्यक्ष के आगमन पर गौरी बाजार से बैतालपुर, सुभाष चौक, सोनूघाट, खुखुंदू, भरथुआ, महदहा होते हुए सलेमपुर तक जगह-जगह कार्यकर्ताओं ने फूल-मालाओं और पुष्पवर्षा से उनका स्वागत किया। पार्टी के नारों से वातावरण गूंजता रहा। सुभाष चौक पर उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया।