Deoria News: भीषण गर्मी में 10 घंटे बिजली कटौती से रुद्रपुर में हाहाकार

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नगर की करीब 50 हजार आबादी को जामुनी चौराहा स्थित पावर हाउस से बिजली की आपूर्ति होती है। उपभोक्ताओं का आरोप है कि बिजली निगम के पास रात में तार टूटने या फाल्ट होने पर उसे ठीक करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं हैं। लाइनमैन की कमी के कारण भी फाल्ट दूर करने में घंटों लग जाते हैं।बताया गया कि नगर में बिजली के तार टूटने पर उन्हें जोड़ने के लिए बिजली निगम नगर पंचायत प्रशासन से प्रतिदिन स्काई लिफ्ट मांगकर काम चलाता है। रात में तार टूटने पर मोहल्ले के लोग खुद नगर पंचायत से स्काई लिफ्ट की व्यवस्था कर उसे पावर हाउस तक पहुंचाते हैं। इसके बाद भी कई बार रात में लाइनमैन उपलब्ध नहीं होते।उपभोक्ताओं के मुताबिक, सुबह पांच से 10 बजे तक भी पावर हाउस पर पर्याप्त संख्या में लाइनमैन नहीं मिलते। शनिवार रात बिजली बाधित होने के बाद सुबह तक फाल्ट नहीं खोजा जा सका। इससे लोगों को पूरी रात अंधेरे और गर्मी में गुजारनी पड़ी।