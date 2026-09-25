Deoria News: आधे घंटे बंद रही नोनापार क्रॉसिंग

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सूचना मिलने पर रेलवे कर्मचारी मौके पर पहुंचे और खराबी को दुरुस्त किया। बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, मौर्य एक्सप्रेस के गुजरने तक क्रॉसिंग के दोनों तरफ राहगीरों को इंतजार करना पड़ा। स्टेशन अधीक्षक मनोज पांडेय ने बताया कि क्रॉसिंग में तकनीकी खराबी आने से दिक्कत हुई थी। संवाद

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भटनी। नोनापार रेलवे स्टेशन के पूर्वी क्रॉसिंग का गेट बृहस्पतिवार को तकनीकी खराबी के कारण करीब आधे घंटे तक बंद रहा। ट्रेन के गुजरने के बाद गेटमैन ने गेट खोलने की कोशिश की मगर वह नहीं खुला। जानकारी पर पहुंचे रेलकर्मियों ने खराबी दूर कर गेट खुलवाया। इस दौरान क्रॉसिंग के दोनों तरफ राहगीर परेशान रहे। नोनापार हाॅल्ट रेलवे स्टेशन के पूर्वी गेट को मालगाड़ी आने की सूचना पर गेटमैन ने बंद किया। ट्रेन जाने के बाद उसने गेट खोलने की कोशिश की मगर खुला नही।