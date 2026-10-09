देवरिया: बेटी की स्कूल फीस जमा करने जा रही मां की ट्रक की चपेट में आने से मौत, चालक फरार

देवरिया के मईल थाना क्षेत्र के बरठा-बरेजी मार्ग पर ज्ञान छपरा गांव के सामने शुक्रवार सुबह ट्रक की चपेट में आने से स्कूटी सवार महिला की मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन लेकर सलेमपुर की ओर फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस महिला को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भागलपुर ले गई, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया।

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