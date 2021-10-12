Deoria News: मां-बेटे को पीटा, सात पर प्राथमिकी दर्ज

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भटनी। डेमुसा गांव में जमीन विवाद में आरोपियों ने मां-बेटे की पिटाई कर दी। इस मामले में पुलिस ने शुक्रवार को सात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की है। डेमुसा गांव की बासमती देवी और प्रेम कुमार यादव के परिवार के बीच जमीन को लेकर विवाद है। बुधवार को विवादित जमीन पर कब्जे को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया। आरोप है कि प्रेम कुमार यादव पक्ष के लोग बासमती के घर में घुसकर उन्हें और उनके बेटे आकाश की पिटाई कर दी। बासमती की शिकायत पर पुलिस ने प्रेम कुमार यादव, धोनी यादव, मुन्ना यादव, मनोज यादव, प्रिंस यादव, लालबाबू यादव, अजय यादव उर्फ राजू के विरुद्ध सम्बंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है। संवाद