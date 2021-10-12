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भरहेचौरा गोइता टोला निवासी तारा देवी (46) अपनी बेटी आरती के साथ बाइक रजवल स्थित मायके से घर लौट रही थीं। शहीद विजय मौर्य गेट के पास सामने से आ रही दूसरी बाइक से उनकी बाइक की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि तारा देवी और उनकी चार वर्षीय बेटी सड़क पर गिरकर घायल हो गईं।हादसे के बाद दूसरी बाइक का चालक अपना वाहन छोड़कर भाग गया। आसपास के लोगों ने एंबुलेंस से दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भटनी भिजवाया। यहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार किया। बच्ची के पैर में फ्रैक्चर और उसकी हालत को देखते हुए उसे मेडिकल कॉलेज देवरिया रेफर कर दिया गया। सीओ भाटपाररानी मनोज कुमार ने बताया कि शिकायत मिली है। आरोपी की पहचान की जा रही है।