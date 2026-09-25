Deoria News: आर्मेनिया में नौकरी का झांसा, दो युवकों से 2.50 लाख रुपये हड़पे

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आरोप है कि भीम व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से नौकरी और विदेश भेजने से संबंधित फोटो, पोस्टर और ऑफर साझा करता था। अनस का आरोप है कि भीम ने उसे आर्मेनिया भेजने का भरोसा देकर 28 जनवरी को पासपोर्ट जमा करा लिया और 1.80 लाख रुपये खर्च आने की बात कही।तहरीर के अनुसार, अनस और उसके गांव के अमित मद्धेशिया ने अलग-अलग माध्यमों से 1.20 लाख रुपये दिए। इसमें 22 फरवरी को भीम की यूपीआई आईडी पर तीन बार में 30 हजार रुपये, 11 फरवरी को एक अन्य यूपीआई आईडी पर 15 हजार रुपये, 15 हजार रुपये नकद और 13 जुलाई को संतोष शर्मा के खाते में 60 हजार रुपये जमा किए गए। आरोप है कि बाद में मिले वीजा और ऑफर लेटर की जांच कराने पर वे फर्जी निकले।दूसरा मामला कुशीनगर के अहिरौली बाजार थाना क्षेत्र के खोटा निवासी गजेंद्र कुमार सिंह का है। उन्होंने पुलिस को तहरीर देकर कहा कि फेसबुक के माध्यम से न्यू पेज ग्लोबल रिक्रूटमेंट सॉल्यूशन से जुड़े लोगों से संपर्क हुआ था।इसके बाद भीम यादव ने उन्हें देवरिया स्थित कार्यालय बुलाकर कागजात और पासपोर्ट जमा करा लिए तथा आर्मेनिया में नौकरी दिलाने के लिए 1.30 लाख रुपये खर्च होने की बात कही। तहरीर के मुताबिक गजेंद्र ने 15 अप्रैल को कार्यालय में 80 हजार रुपये नकद दिए।इसके बाद दो जून को आरोपी के बताए खाते में 48 हजार और दो हजार रुपये जमा किए। आरोप है कि आर्मेनिया का वीजा जांच कराने पर फर्जी और टूरिस्ट वीजा निकला। रुपये वापस मांगने पर आरोपी टालमटोल करने लगा। दोनों मामलों की जांच उपनिरीक्षक विनय कुमार सिंह को सौंपी गई है।