Deoria News: सीआरपीएफ जवान का अंतिम संस्कार, बेटे ने दी मुखाग्नि

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भागलपुर स्थित कालीचरण घाट पर पूरे सैनिक सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। बड़े बेटे आदित्य (16) ने मुखाग्नि दी। यशवंत सीआरपीएफ की 58वीं बटालियन में हेड कांस्टेबल के पद पर मणिपुर में तैनात थे। निधन के बाद पार्थिव शरीर बटालियन के वाराणसी मुख्यालय ले जाया गया। वहां अंतिम विदाई के बाद सीआरपीएफ के जवान शव लेकर रविवार को गांव पहुंचे। कालीचरण घाट पर जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। विज्ञापन

यशवंत के तीन बेटे आदित्य (16), प्रियांशु (14) और आयुष (10) हैं। अंतिम संस्कार के दौरान पत्नी विद्यावती देवी समेत परिवार वालों का रो-रोकर बुरा हाल था। बेटे द्वारा मुखाग्नि देने का दृश्य देख मौजूद लोगों की आंखें नम हो गईं। भागलपुर स्थित कालीचरण घाट पर पूरे सैनिक सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। बड़े बेटे आदित्य (16) ने मुखाग्नि दी। यशवंत सीआरपीएफ की 58वीं बटालियन में हेड कांस्टेबल के पद पर मणिपुर में तैनात थे। निधन के बाद पार्थिव शरीर बटालियन के वाराणसी मुख्यालय ले जाया गया। वहां अंतिम विदाई के बाद सीआरपीएफ के जवान शव लेकर रविवार को गांव पहुंचे। कालीचरण घाट पर जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया।यशवंत के तीन बेटे आदित्य (16), प्रियांशु (14) और आयुष (10) हैं। अंतिम संस्कार के दौरान पत्नी विद्यावती देवी समेत परिवार वालों का रो-रोकर बुरा हाल था। बेटे द्वारा मुखाग्नि देने का दृश्य देख मौजूद लोगों की आंखें नम हो गईं।

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पड़री बाजार। सलेमपुर तहसील क्षेत्र के पड़री पांडेय गांव निवासी सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल यशवंत कुमार गौतम (40) का पार्थिव शरीर रविवार को गांव लाया गया तो परिवार वालों में में चीख-पुकार मच गई। गुरुग्राम के एक अस्पताल में शनिवार को इलाज के दौरान उनका निधन हो गया था। वह लीवर की बीमारी से पीड़ित थे।