Deoria News: पांच स्कूलों में लैब तैयार, अब ट्रेंड किए जाएंगे शिक्षक

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सरकारी स्कूलों में इस सुविधा के शुरू होने से ग्रामीण क्षेत्र के छात्र-छात्राओं को अपने ही विद्यालय में न्यूनतम व सस्ती दरों पर आधुनिक कम्प्यूटर शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए पांच राजकीय विद्यालयों में आईसीटी लैब की स्थापना कर दी गई है। इसके तहत स्मार्ट क्लास के साथ 12 कम्प्यूटर भी लगाए गए हैं। इन विद्यालयों के नोडल शिक्षकों को लखनऊ से आए प्रशिक्षक ट्रेनिंग देंगे। चयनित विद्यालयों में राजकीय इंटर कालेज इंदूपुर, राजकीय इंटर कालेज देवरिया, कस्तूरबा राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, देवरिया, कृषक स्वर्गीय वीरेंद्र बहादुर गवर्नमेंट इंटर कॉलेज नगवां खास रुद्रपुर, शहीद प्रेमसागर गवर्नमेंट बालिका इंटर कॉलेज टीकमपार शामिल हैं।इस कालेज के आईसीटी लैब स्थापित होने के बाद अब शिक्षकों के प्रशिक्षण पर जोर दिया जा रहा है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद ये शिक्षक नियमित रूप से कक्षाओं का संचालन करेंगे। इससे छात्रों में तकनीक के प्रति रुचि बढ़ेगी और वे तकनीकी रूप से सक्षम बन सकेंगे। अभिभावकों ने भी सरकार के इस कदम की सराहना की है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को डिजिटल युग में बराबरी का अवसर मिल सकेगा। समग्र शिक्षा अभियान माध्यमिक शिक्षा के जिला समन्वयक सुदीप पांडेय ने बताया कि आईसीटी लैब वाले पांच विद्यालयों के नोडल शिक्षकों का चयन किया गया है। इनके नोडल शिक्षकों को एक सितंबर को राजकीय इंटर कालेज देवरिया में प्रशिक्षण दिया जाएगा।