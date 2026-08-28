फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Deoria News ›   50,000 sisters traveled for free.

Deoria News: 50 हजार बहनों ने किया निशुल्क सफर

Fri, 28 Aug 2026 11:56 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 11:56 PM IST
विज्ञापन
50,000 sisters traveled for free.
रोडवेज बस अड्डे पर बस पकड़ने के लिए लगी यात्रियों की भीड़।
देवरिया। रक्षाबंधन पर भाई की कलाई पर राखी बांधने निकली बहनों के कारण शुक्रवार को रोडवेज बसों में दिनभर भीड़ रही। सामान्य दिनों की तुलना में यात्रियों की संख्या बढ़ने पर परिवहन निगम को बसों के करीब 150 अतिरिक्त फेरे लगाने पड़े।
विज्ञापन

इसके बावजूद कई रूटों पर बस पहुंचते ही यात्रियों की भीड़ उमड़ती रही। शुक्रवार को करीब 50 हजार महिलाओं ने एक सहयात्री के साथ निशुल्क यात्रा की। इससे एक दिन पहले बृहस्पतिवार को भी करीब 25 हजार महिलाओं और उनके सहयात्रियों ने मुफ्त सफर किया था।
विज्ञापन

सुबह से ही देवरिया रोडवेज बस अड्डे पर यात्रियों की आवाजाही बढ़ गई थी। शहर के अलावा सलेमपुर, बरहज, कसया, हाटा, बघौचघाट, गोरखपुर समेत अन्य प्रमुख मार्गों पर जाने वाली बसों में यात्रियों की संख्या अधिक रही। बस अड्डे पर बस पहुंचते ही उसमें सवार होने के लिए यात्रियों की कतार लग जाती थी। कई बसें परिसर से ही भरकर रवाना हुईं। त्योहार के कारण महिलाओं के साथ बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों की संख्या भी अधिक रही। यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए परिवहन निगम ने अलग-अलग रूटों पर बसों के फेरे बढ़ाए।
विज्ञापन
विज्ञापन

कई बसों में सीटें भरने के बाद यात्रियों को खड़े होकर भी सफर करना पड़ा।
एआरएम कपिल देव प्रसाद ने बताया कि दो दिनों में करीब 75 बहनों ने सहयात्री के साथ निशुल्क सफर किया है। जिन रूटों पर यात्रियों की संख्या अधिक थी, वहां करीब 150 अतिरिक्त फेरे लगाए गए हैं। हर बस ने सामान्य दिनों की अपेक्षा अधिक फेरे लगाए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed