Deoria News: 50 हजार बहनों ने किया निशुल्क सफर

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इसके बावजूद कई रूटों पर बस पहुंचते ही यात्रियों की भीड़ उमड़ती रही। शुक्रवार को करीब 50 हजार महिलाओं ने एक सहयात्री के साथ निशुल्क यात्रा की। इससे एक दिन पहले बृहस्पतिवार को भी करीब 25 हजार महिलाओं और उनके सहयात्रियों ने मुफ्त सफर किया था।सुबह से ही देवरिया रोडवेज बस अड्डे पर यात्रियों की आवाजाही बढ़ गई थी। शहर के अलावा सलेमपुर, बरहज, कसया, हाटा, बघौचघाट, गोरखपुर समेत अन्य प्रमुख मार्गों पर जाने वाली बसों में यात्रियों की संख्या अधिक रही। बस अड्डे पर बस पहुंचते ही उसमें सवार होने के लिए यात्रियों की कतार लग जाती थी। कई बसें परिसर से ही भरकर रवाना हुईं। त्योहार के कारण महिलाओं के साथ बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों की संख्या भी अधिक रही। यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए परिवहन निगम ने अलग-अलग रूटों पर बसों के फेरे बढ़ाए।कई बसों में सीटें भरने के बाद यात्रियों को खड़े होकर भी सफर करना पड़ा।एआरएम कपिल देव प्रसाद ने बताया कि दो दिनों में करीब 75 बहनों ने सहयात्री के साथ निशुल्क सफर किया है। जिन रूटों पर यात्रियों की संख्या अधिक थी, वहां करीब 150 अतिरिक्त फेरे लगाए गए हैं। हर बस ने सामान्य दिनों की अपेक्षा अधिक फेरे लगाए हैं।