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सीएम योगी का सपा पर हमला: 'एक परिवार के पांच सांसदों वाले दल का भी जनता पार्टी जैसा हाल होगा, ये बात तय है'

Sat, 29 Aug 2026 12:40 PM IST
Sharukh Khan अमर उजाला नेटवर्क, देवरिया
अमर उजाला नेटवर्क, देवरिया Published by: Sharukh Khan Updated Sat, 29 Aug 2026 12:40 PM IST
सार

देवरिया में मुख्यमंत्री ने दावा किया कि भाजपा सरकार ने माफिया को पूरी तरह कुचल दिया है। जो लोग बेटियों और व्यापारियों की सुरक्षा के लिए खतरा बनते हैं, उनके लिए सिर्फ जेल या नर्क ही जगह है। उन्होंने कहा कि अब 'एक ज़िला, एक माफ़िया' वाली बात नहीं रही। अब 'एक ज़िला, एक मेडिकल कॉलेज' का दौर है।

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Chief Minister Yogi Adityanath says Encephalitis was not merely a disease; it was a sick mindset in deoria
Yogi Adityanath - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने पिछली सरकारों को एन्सेफलाइटिस और माफिया राज के लिए जिम्मेदार ठहराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब उत्तर प्रदेश की छवि सुधरी है। राज्य अब बीमारू नहीं बल्कि एक सम्मानजनक प्रदेश बन गया है।

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योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एन्सेफलाइटिस सिर्फ बीमारी नहीं, बल्कि एक बीमार सोच थी। यह समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सरकारों की बीमार मानसिकता का परिणाम था। चालीस से अधिक वर्षों में पचास हजार से ज्यादा मासूमों की जान गई।

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पिछली सरकारों के अधिकारी बेपरवाह रहे और उनकी संवेदना खत्म हो गई थी। समाजवादी पार्टी या कांग्रेस का कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री पीड़ितों का हाल जानने नहीं आया। पूरे राज्य में माफिया का समानांतर शासन चलता था। आज उत्तर प्रदेश अपने नाम पर खरा उतरा है। अब कोई भी यूपी को बीमारू राज्य नहीं कहता। राज्य की अब एक सम्मानजनक छवि है।

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पिछली सरकारों पर हमला
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों ने मासूमों की जान की परवाह नहीं की। एन्सेफलाइटिस से हजारों बच्चों की मौत हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के शासनकाल में माफिया राज था। कोई भी गरीब या पीड़ित की खैर-खबर लेने नहीं आया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार ने इस स्थिति को बदला है। उत्तर प्रदेश अब विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है।
 

माफिया और बीमारियों का खात्मा
मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनकी सरकार ने माफिया को पूरी तरह कुचल दिया है। जो लोग बेटियों और व्यापारियों की सुरक्षा के लिए खतरा बनते हैं, उनके लिए सिर्फ जेल या नर्क ही जगह है। उन्होंने कहा कि अब 'एक ज़िला, एक माफ़िया' वाली बात नहीं रही। अब 'एक ज़िला, एक मेडिकल कॉलेज' का दौर है। देवरिया और कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। जिस तरह माफिया को खत्म किया गया, उसी तरह एन्सेफलाइटिस जैसी बीमारियों को भी हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया है।
 

मुख्यमंत्री योगी ने सपा पर साधा निशाना, जेपीएनआईसी में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने सपा पर भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन का गंभीर आरोप लगाया है। यह टिप्पणी 26 तारीख को निशुल्क बस यात्रा योजना के शुभारंभ के बाद की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि 26 तारीख को योजना शुरू होते ही सपा का 'बबुआ' नींद से जागा। उसने हड़बड़ी में एक प्रेस वार्ता बुलाई, लेकिन वह भूल गया कि उसे क्या कहना था। योगी ने कटाक्ष किया कि समाजवादी पार्टी का 'बबुआ' दोपहर में उठता है। 
 

उन्हें समझाने पर भी बातें समझ नहीं आतीं, क्योंकि उनका दिमाग भारी और सुस्त रहता है। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति को केवल चिड़चिड़ापन और सुनने में असमर्थता ही मिलती है। मुख्यमंत्री ने सपा को "बड़े लुटेरे" बताते हुए लखनऊ के जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर (जेपीएनआईसी) का उदाहरण दिया। 

 

जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर की शुरुआती अनुमानित लागत 200 करोड़ रुपये थी। लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस परियोजना पर 864 करोड़ रुपये खर्च कर दिए। इतना भारी खर्च करने के बाद भी यह परियोजना अधूरी रह गई थी।

 

सपा का छिपा मकसद
योगी आदित्यनाथ ने सपा के छिपे मकसद का भी खुलासा किया। उन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी की एक और योजना थी। राज्य के खजाने से 900 से 1000 करोड़ रुपये खर्च करके इसे एक 'प्राइवेट लिमिटेड कंपनी' से चलवाना था। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी खुद एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम करती है। यह उनका एक बड़ा घोटाला करने का तरीका था।
 

जनता से माफी मांगने की मांग
योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी को शुक्र मनाना चाहिए कि वह अभी तक बची हुई है। अन्यथा इसका भी वही हाल होता जो कभी जनता दल का हुआ था और वह हाल होना तय है मुख्यमंत्री ने मांग की कि समाजवादी पार्टी प्रमुख को सार्वजनिक रूप से जनता से माफी मांगनी चाहिए। यह उनके कुशासन और भ्रष्टाचार के लिए आवश्यक है।
 
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